В Башкирии построят завод по производству мясных консервов

В Ишимбайском районе Башкортостана на территории создаваемой особой экономической зоны планируется построить завод по производству мясных консервов. На его территории также будет забойный цех и лаборатория контроля качества.

Предприятие станет уже девятым резидентом новой ОЭЗ. Планируемый объём инвестиций в проект составит 750 млн рублей, сообщается на официальном сайте правительства республики. Соответствующее соглашение ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот» вчера подписал с правительством республики в рамках заседания инвестиционного комитета.

Сырьё на комбинат будет поступать от республиканских хозяйств и фермеров. На сегодняшний день подготовлен бизнес-план, формируется техническое задание на строительство.

Напомним, документы на создание ОЭЗ власти Башкирии подадут в сентябре. Об этом врио главы РБ Радий Хабиров рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.