В сентябре власти Башкирии подадут документы на создание ОЭЗ

Правительство Башкирии готовится к созданию в республике Особой экономической зоны (ОЭЗ). Соответствующие документы планируется подать в сентябре.

Об этом врио главы РБ Радий Хабиров рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство — в сентябре мы подаем документы», — цитирует Хабирова пресс-служба Кремля.

Он также отметил, что в Башкирии действуют пять территорий опережающего развития (ТОСЭР). В начале года правительство РФ одобрило создание трех таких территорий. Сейчас власти республики работают над их наполнением резидентами.

Напомним, что на встрече Путин также поделился с Хабировым воспоминаниями о запахе нефти в Салавате, куда будущий президент приезжал на соревнования по дзюдо.