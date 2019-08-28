В конкурсе «50 лучших инновационных идей» появились новые номинации

Фото: предоставлено Инвестиционно-венчурным фондом РТ

В этом году в конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» появились две новые номинации: «Цифровая экономика» и «Проекты национальной технологической инициативы». Всего предусмотрено 9 номинаций, заявиться на которые могут жители любого региона при условии, что проект будет внедрен в Татарстане.

В этом году конкурс пройдет в 15-й раз. За 14 лет в нем приняли участие более 19 500 человек, 1965 из которых стали победителями. В этом году призовой фонд превысит 12 млн рублей, победители получат от 25 до 50 тыс рублей. Исключение составляет номинация «Молодежный инновационный проект», победителей которого ждет премия в размере 220 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 15 октября, награждение состоится в декабре.