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АСВ в сентябре выплатит кредиторам «Булгар банка» 1% от требований

17:33, 28.08.2019
АСВ в сентябре выплатит кредиторам «Булгар банка» 1% от требований
Фото: ntv.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о новой серии выплат кредиторам «Булгар банка», которая стартует 4 сентября. На расчеты направлено 31,8 млн рублей.

Это составляет 1,1% от требований кредиторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, агентство покроет 3,71% суммы установленных требований.

Напомним, что долги банка перед кредиторами составляли 3,2 млрд рублей. В июле стало известно, что АСВ продает помещение банка в Казани за 34,6 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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