В Казани продают бывшее помещение «Булгар банка» за 34,6 млн рублей

Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ) выставило на продажу бывший офис «Булгар банка» в Казани по адресу ул. Туфана Миннуллина, 8а. До 11 июля его стоимость составляет 34,6 млн рублей, дальше она будет снижаться до 29,1 млн рублей.

Согласно объявлению на сайте Avito, помещение расположено на первом этаже и имеет площадь 335.4 кв. м. Внутри проведены все коммуникации.

Здание расположено на первой линии улицы Туфана Миннуллина, на пересечении с улицей Марселя Салимжанова, в центральной части города.

Напомним, что в марте 2016 года основатели «Булгар банка» продали одну из старейших кредитных компаний Татарстана жителям Ярославской области, в числе которой был и Сергей Довиденко. Почти через год, 16 января, Центробанк отозвал лицензию «Булгар банка».

В Торгово-промышленной палате РТ «Реальному времени» рассказали, что проблемы в банке начались после прихода собственников из Ярославля.