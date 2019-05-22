В Челнах в третьем квартале 2019 года планируют запустить производство стиральных машин Haier

В Набережных Челнах в третьем квартале текущего года введут в эксплуатацию новый завод по производству стиральных машин Haier. Об этом сообщил начальник отдела машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Иван Колчин.



По его словам, на предприятии будет организовано 420 новых рабочих мест.



Колчин также рассказал, что в 2019 году планируется запуск производственной линии по сборке телевизоров компании Haier. Производство разместится на территории Камского индустриального парка (КИП) «Мастер» в Набережных Челнах, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Haier планирует в этом году приступить к строительству в Набережных Челнах логистического центра и завода морозильного оборудования.

