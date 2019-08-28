В Башкирии мужчина раскопал могилу, чтобы убедиться в смерти знакомой

Полицейские города Мелеуза возбудили уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту того, что 32-летний мужчина раскопал могилу своей знакомой.

По предварительной версии, молодой человек был знаком с похороненной в могиле женщиной, которая погибла в ДТП в 2017 году. Мужчина не верил тому, что в данном месте похоронена именно она и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в этом, сообщает Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Напомним, год назад Бугульминский отдел управления Роспотребнадзора по РТ помог пенсионерке взыскать с предпринимателя около 70 тыс. рублей за некачественно сделанные надгробие и ограду могилы ее умершего родственника. Общая сумма некачественно оказанных услуг составила 470 тыс. рублей. После получения претензии предприниматель незамедлительно устранил недостатки выполненной работы.