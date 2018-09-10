Роспотребнадзор по РТ помог взыскать 70 тыс. рублей за некачественное надгробие

Бугульминский отдел управления Роспотребнадзора по РТ помог взыскать 69,8 тыс. рублей за некачественное надгробие.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к заместителю руководителя управления Любови Авдониной на приеме граждан обратилась пенсионерка Бугульмы, она пожаловалась на недобросовестного предпринимателя, который установил некачественное надгробие и ограду на могиле умершего родственника. Общая сумма некачественно оказанных услуг составила 470 тыс. рублей.

После получения претензии от женщины, которую помог составить Роспотребнадзор, предприниматель незамедлительно устранил недостатки выполненной работы и вернул ей уплаченные денежные средства в размере 69,8 тыс. рублей.

Ранее в Татарстане на благоустройство двух кладбищ было решено выделить 3,5 миллиона рублей.