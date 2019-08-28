«Нефтехимик» объявил о переходе полузащитника Давлатова

«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником Бобиром Давлатовым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

За «Нефтехимик» Давлатов будет выступать под 11-м игровым номером.

Ранее Давлатов играл за узбекский клуб «Насаф», куда перешел из нижнекамского клуба в 2018-м году. В чемпионате Узбекистана полузащитник провел 12 матчей и забил 4 гола.

Напомним, вчера ФНЛ опубликовала статистические итоги первых 10 туров сезона. Лучшим игроком был признан полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров.