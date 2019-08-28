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«Нефтехимик» объявил о переходе полузащитника Давлатова

09:56, 28.08.2019
«Нефтехимик» объявил о переходе полузащитника Давлатова
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником Бобиром Давлатовым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

За «Нефтехимик» Давлатов будет выступать под 11-м игровым номером.

Ранее Давлатов играл за узбекский клуб «Насаф», куда перешел из нижнекамского клуба в 2018-м году. В чемпионате Узбекистана полузащитник провел 12 матчей и забил 4 гола.

Напомним, вчера ФНЛ опубликовала статистические итоги первых 10 туров сезона. Лучшим игроком был признан полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров.

СпортФутбол Татарстан
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