Главное к утру: закрытие WorldSkills, 2-е место у россиян в медальном зачете, модернизация 60 аэропортов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 28 августа.

В Казани на стадионе «Казань Арена» прошла церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.



Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Таким образом, россияне заняли второе место в медальном зачете. Первое место завоевала сборная Китая, а третье — сборная Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин в Казани встретился с представителями российской сборной — участниками 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019.



Также Владимир Путин посетил вчера новый аэропорт Саратова «Гагарин», чтобы ознакомиться с работой новой воздушной гавани. Глава государства сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов. «На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее, нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал он во время осмотра нового саратовского аэропорта.

В 2017 году расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн рублей (5,3% ВВП).



На подготовку и проведение в России матчей чемпионата Европы в 2020 году планируется потратить более 6,3 млрд рублей. Евро-2020 проводится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на футбольной арене «Стадион Санкт-Петербург».

