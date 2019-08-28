Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

В 2017 года расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн рублей (5,3% ВВП).

Это на 5,8% больше по сравнению с 2016 годом, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.



Росстат третий год публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Согласно ей в валовое накопление основного капитала включены расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2006 года выпала из первой пятерки стран с самыми большими военными расходами. В 2018 году они составили $61,4 млрд, сократившись на 3,5% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.