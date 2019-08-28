Путин о проведении WorldSkills: «Казань сделала все, что было нужно»

Президент России Владимир Путин в Казани встретился с представителями российской сборной — участниками 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019.

«Хочу сказать, что вы — молодцы. Я разговаривал с руководством WorldSkills International, они в восторге. Не только от организации соревнований, но и от результатов работы нашей команды. Результаты очень хорошие, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся!» — сказал Путин.

Также он поблагодарил организаторов соревнований.

«Казань сделала все, что было нужно, чтобы создать условия для проведения соревнований, для всех участников. Это тоже наше достижение, наша компетенция», — цитирует его пресс-служба главы РТ.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.