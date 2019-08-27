Минприроды предложило включить блогеров в оперативные штабы при ЧС

В оперативные штабы при чрезвычайных ситуациях необходимо ввести блогеров и общественные организации.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что это нужно, «чтобы не формировалась иллюзия того, что мы бензином тушим пожары», пишет «РИА Новости».

По его словам, из-за истории с пожарами в регионах нередко звучали заявления о том, что «мы не можем с Сибирью справиться».

«В это время тысячи молодых ребят рисковали своей жизнью, туша пожары. У них у многих Сети не было, но Сеть была у их родных, близких и детей. И это очень неприятные моменты, о которых нужно думать, прежде чем подхватывать, раскручивать и выносить в публичную плоскость», — подчеркнул министр.

Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров, она исчисляется миллиардами рублей.