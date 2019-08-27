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«Ак Барс» показал игровую форму на сезон-2019/20

16:18, 27.08.2019
«Ак Барс» показал игровую форму на сезон-2019/20
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях показал игровую форму на новый сезон-2019/20.

«Обновленная форма на сезон-2019/20. Нанесли чемпионские годы на воротник, перевели спонсорские логотипы в монохром и модернизировали стилистическое написание названия клуба», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Ак Барс» представил новую рекламную концепцию, связанную с телефонным кодом Казани — 843.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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