«Ак Барс» презентовал фирменный стиль с телефонным кодом Казани 843

Казанский «Ак Барс» представил новую фирменную концепцию с телефонным кодом города «Наш код — 843».

«Обновленный и изменившийся «Ак Барс» делает следующий шаг и вместе со всем миром переходит в цифровую эпоху. Новые информационные технологии все больше проникают в мир, а Татарстан становится передовым регионом России в области диджитал-инноваций. Электронное правительство, Иннополис, IT-парк, цифровизация «Татнефти» — это современные и успешные проекты республики, работающие на ее развитие.

«Ак Барс» — один из символов Татарстана, задача клуба — следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере. Казань первой в КХЛ переходит на новый формат взаимодействия с аудиторией, чтобы стать современнее, технологичнее и привлекательнее.

843 — телефонный код Казани, самые популярные и узнаваемые цифры в городской среде.

Новая концепция станет брендом «Ак Барса» — комбинация 843 появится на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновленной форме команды. Код 843 найдет свое место в мобильном приложении и на обновленном официальном сайте клуба.

Сочетание трех цифр Казани будет следовать за «Ак Барсом» постоянно, чтобы через время стать тождественным названию города и имени клуба. «Ак Барс» = 843 = Казань», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что клуб также разместил баннеры с кодом 843 на рекламных щитах в Казани.

Ранее два сезона «Ак Барс» провел под хештегом #айда.