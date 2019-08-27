Участники WorldSkills собрали сантехнику для дома-интерната в Дербышках

Участники WorldSkills вне конкурса собрали для Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей санитарные узлы и ванные комнаты.

В рамках конкурса был выбран один из детских домов, в котором нужна была реконструкция санитарных узлов и ванных комнат, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Отмечается, что конкурсанты со всего мира после основной программы собрали сантехнику.

Позже санитарные узлы и ванные комнаты будут разобраны и установлены в детском доме. Все расходы по материалам и оборудованию возьмет на себя компания-спонсор.

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