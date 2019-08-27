Евгений Ловчев: «Ростов» победил благодаря голу из офсайда»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал исход матча «Ростов» — «Рубин» (2:1), в котором победный гол ростовчан вызвал много вопросов.

«Ростов» также по итогам этого тура попал в пятерку команд, делящих первое место. Тем не менее он вряд ли сумеет зацепиться за место в тройке по итогам сезона. По составу это 5—8-я команда РПЛ. Поэтому максимум для нее — место в Лиге Европы. И все же стоит отметить работу Валерия Карпина — он очевидно прибавил как тренер. «Ростов» играет достойно, у него хороший стадион, болельщики активно ходят на трибуны.

Победный гол «Ростова», забитый Александром Саплиновым, на мой взгляд, был забит из вне игры. Может, нам покажут повтор с камеры VAR, но из того, что видел я, это офсайд. Показалось, что Саплинов на полкорпуса ближе был к воротам, чем защитник. Хотя идеальной камеры для оценки данного эпизода на «Ростов Арене» не оказалось», — сказал Ловчев.

Напомним, ранее бывший судья Сергей Хусаинов заявил, что решающий гол «Ростова» в ворота «Рубина» был забит по правилам.