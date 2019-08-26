Известный судья о мяче Саплинова в ворота «Рубина»: «Такие голы нужно засчитывать»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейского корпуса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Рубин» (2:1).

«Команды играли, не обращали внимания на косяки вашего друга, Виталия Мешкова. Футболисты играли, вставали и шли вперед. Это было выражение футболистов не обращать внимания на понятные или непонятные действия арбитра и просто играть в футбол.

По поводу последнего гола Александра Саплинова: игрок, который забивал гол, — был в правильном положении в момент удара. А его партнер на ближней штанге был вне игры, но это считается как пассив — этот игрок не выпрыгивал, а просто пропускал. Такие голы нужно засчитывать, конечно», — сказал Хусаинов Sport24.

Напомним, что вчера «Рубин» в гостях уступил «Ростову» со счетом 1:2, единственный гол забил Евгений Марков.