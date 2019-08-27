Сервис такси «Ситимобил» запустился в Казани
Сегодня в Казани начал работать один из крупнейших сервисов такси в России — «Ситимобил». Это третий город-миллионник, где сервис начал работу, и четвертый город в Приволжском округе. Ранее в мае «Ситимобил» начал работать в Самаре, а летом сервис стал доступен пассажирам Тольятти и Нижнего Новгорода. Сервис также работает в Ярославле.
Как отмечает директор «Ситимобил» по связям с общественностью Георгий Лобушкин, уже в первый месяц работы сервис планирует совершить как минимум 250 000 поездок. Для сравнения — в Москве ежедневно с помощью «Ситимобил» совершается более 4 миллионов поездок.
В Казани будут доступны два тарифа сервиса — эконом и комфорт. Стоимость поездки будет начинаться от 59 рублей. Сейчас к сервису подключили уже четыре таксопарка.
Напомним, ранее сообщалось, что Mail.ru Group совместно с партнером Proxima Capital приобрела контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive.
Справка
«Ситимобил» — российский автоматический сервис заказа такси, работает по принципу агрегатора на основе мобильного приложения. Компания ООО «Сити-мобил» была основана в 2007 году братьями Арамом и Оганесом Аракелян. До 2018 года «Ситимобил» с автопарком в 20 тысяч машин работал преимущественно в Москве и Московской области.
В ноябре 2018-го компания осуществила первый раунд внешних инвестиций и начала экспансию в регионы. Сумма инвестиций не раскрывается, совладельцами стали российские гиганты «Мегафон» и Mail.Ru Group. К тому моменту, по результатам собственных исследований «Ситимобила», перевозчик с 16% от всех перевозок в Москве вышел на второе место среди агрегаторов такси по числу выполненных заказов. При всем этом 2018 год компания закончила с убытком в 3,6 млрд рублей, следует из данных системы «Спарк-Интерфакс».
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