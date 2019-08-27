Сервис такси «Ситимобил» запустился в Казани

Сегодня в Казани начал работать один из крупнейших сервисов такси в России — «Ситимобил». Это третий город-миллионник, где сервис начал работу, и четвертый город в Приволжском округе. Ранее в мае «Ситимобил» начал работать в Самаре, а летом сервис стал доступен пассажирам Тольятти и Нижнего Новгорода. Сервис также работает в Ярославле.

Как отмечает директор «Ситимобил» по связям с общественностью Георгий Лобушкин, уже в первый месяц работы сервис планирует совершить как минимум 250 000 поездок. Для сравнения — в Москве ежедневно с помощью «Ситимобил» совершается более 4 миллионов поездок.

В Казани будут доступны два тарифа сервиса — эконом и комфорт. Стоимость поездки будет начинаться от 59 рублей. Сейчас к сервису подключили уже четыре таксопарка.

Напомним, ранее сообщалось, что Mail.ru Group совместно с партнером Proxima Capital приобрела контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive.

