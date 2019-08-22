Mail.ru Group вместе с партнером купила долю в каршеринге YouDrive

Mail.ru Group совместно с партнером Proxima Capital приобрела контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive.

В сделку пойдут каршеринг YouDrive, сервис аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool, сообщила пресс-служба компании.

В планах у холдинга нарастить автопарк сервиса с 2,5 тыс. до 10 тыс. автомобилей. Сумму сделки и приобретаемые доли не раскрыли.

Ранее сообщалось, что российский холдинг Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке программного обеспечения компании на китайские смартфоны.



