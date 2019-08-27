Роскачество рассказало о рисках покупки продуктов «с рук»

Эксперты Роскачества объяснили, почему продукты, купленные «с рук», считаются потенциально опасными и чем они отличаются от заводских аналогов.

Так, продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен сразу по нескольким причинам. Во-первых, может быть нарушена рецептура выработки продуктов, особенно это касается составных продуктов животного и растительного происхождения. Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. При этом фермеры могут не знать правила специальной обработки продуктов, которые необходимы для приготовления безопасного продукта.

«Роскачество в своих исследованиях сталкивалось с тем, что во фруктах и овощах обнаруживалось превышение по нитратам или пестицидам, а в меде были остатки антибиотиков, которые не предназначены для лечения пчел и не выводятся из организма пчелы, переходя в конечный продукт. Все это происходит по причине несоблюдения инструкций по применению средств защиты растений и животных», — говорится в сообщении ведомства.

Самыми опасными продуктами эксперты посчитали молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленья, к производству, фасовке и хранению которых на заводах предъявляются жесткие требования по качеству и безопасности как входящего сырья, так и готового продукта.

Ранее Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников.

