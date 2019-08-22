Роскачество рассказало о дефектах моделей электрических чайников

Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников. Ценовой диапазон составлял от 487 до 7 880 рублей.

Большая часть чайников справилась с испытаниями безопасности. Нарекания возникли к чайнику «Эльбрус», у него при выкипании не сработал термовыключатель. У бытового прибора Delta lux DL-1057 снизу протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 из-под кнопки выходил пар, а из устройстве модели BBK EK 1705S выплескивалась вода.

Чайники были проверены по 159 показателям. Больше всего проблем возникало с фильтром и шкалой измерений воды. Например, фильтр очень сложно было снять или его вообще не было, а по шкале измерения сложно понять, сколько воды налили в чайник.

Эксперты Роскачества также обратили внимание на то, что чайники марок HOME Element HE-KT180 и Centek СТ-1068 вмещают в себя 1,8 литра воды вместо заявленных двух.

Ранее Роскачество проводило исследование, в рамках которого выясняло лучшее мобильное приложение сотовых операторов в российском сегменте.