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В Сети тизер нового эпизода «Звездных войн»

23:32, 26.08.2019
В Сети тизер нового эпизода «Звездных войн»
Фото: en.wikipedia.org

В Сети опубликовали новый тизер девятого эпизода саги «Звездные войны» под названием «Скайуокер. Восход». Его представили на выставке D23 Expo в Калифорнии от компании Disney.

Ролик поделен на две части. Так, в первой показаны моменты из предыдущих серий франшизы, а вторая содержит кадры из будущего фильма.

«История поколения подходит к концу», — говорится в описании к ролику. На момент написания заметки он набрал более 4,5 млн просмотров в Youtube.

Напомним, что первый ролик девятого эпизода «Звездных войн» вышел в апреле этого года. После выхода фильма в декабре компания Disney приостановит производство новых эпизодов.

ОбществоКультура
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