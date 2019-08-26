В Саратове следователи возбудили дело о вспышке геморрагической лихорадки
С мая этого года в Саратовской области более 1,4 тысячи человек заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности.
По версии следствия, с 2018 года по июль 2019 года местные чиновники не исполнили обязанности по «организации и проведению дератизационных мероприятий», сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Дело завели по статье УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».
Отмечается, что расследование дела продолжается. Следователи проводят допросы, изъята документация.ПроисшествияОбществоМедицина
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