В Саратове следователи возбудили дело о вспышке геморрагической лихорадки

С мая этого года в Саратовской области более 1,4 тысячи человек заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности.

По версии следствия, с 2018 года по июль 2019 года местные чиновники не исполнили обязанности по «организации и проведению дератизационных мероприятий», сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Дело завели по статье УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Отмечается, что расследование дела продолжается. Следователи проводят допросы, изъята документация.