Две трети налоговых льгот для бизнеса в России оказались неэффективными

Только 34% налоговых льгот для бизнеса на сумму в 87 млрд рублей оказали положительный эффект для бюджета, следует из данных Минфина РФ. Еще 66% льгот, две трети от общего числа, оказались неэффективными.

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области — 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом в общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей.

Лидируют по общей сумме выданных преференций Москва, где они стоили бюджету 44 млрд рублей, а также уже упомянутые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, пишут «Известия».

Напомним, в июле Минфин добился моратория на введение новых налоговых льгот в нефтяной сфере.

