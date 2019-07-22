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Промышленность

Правительство введет мораторий на налоговые льготы для нефтяников

20:46, 22.07.2019
Правительство введет мораторий на налоговые льготы для нефтяников
Фото: pixabay.com

Минфин добился моратория на введение новых налоговых льгот в нефтяной сфере. Запрет может быть утвержден уж до 2020 года.

Министр финансов Антон Силуанов предложил такую меру на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут «Ведомости». Он считает, что мораторий должен действовать до2024 года.

По информации газеты, Путин поддержал идею моратория.Однако один из источников утверждает, что окончательное решение еще не принято.

Об этом же говорится в перечне поручений по итогам проведенного Путиным 20 июля совещания о развитии нефтяной отрасли.

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