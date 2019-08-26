Ремонт дорог в Татарстане по нацпроекту завершили более чем на 70%

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году к настоящему времени завершили на 71%. Работы ведутся на 164 объектах. По региональной сети в полном объеме ремонт выполнен на 63 объектах, приступили к строительно-монтажным работам на 12.

Общая сумма финансирования нацпроекта на 2019 год составляет 5,38 млрд рублей. В рамках проекта предусмотрен ремонт 174 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 км. Из них 75 объектов протяженностью 108,3 км расположены на дорогах регионального значения.

Сегодня Минтранс Татарстана сообщил о завершении в Муслюмовском районе республики ремонта автомобильной дороги Муслюмово — Старое Саитово протяженностью 1,42 км — на участке от 11,56 км до 12,98 км. Объем финансирования составил 18 миллионов 307 тысяч рублей, также выделенных в рамках нацпроекта.