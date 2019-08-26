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Митрополит Феофан назначил настоятеля Тихвинского храма

10:33, 26.08.2019
Митрополит Феофан назначил настоятеля Тихвинского храма
Фото: wikipedia.org Olesssya

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан назначил протоиерея Алексея Колчерина настоятелем Тихвинского храма.

Сегодня новый настоятель провел встречу с прихожанами, где рассказал им о своих планах.

Он является доктором богословских наук, ученым секретарем и исполняющим обязанности первого проректора Казанской духовной семинарии, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее Казанская духовная семинария и Болгарская исламская академия подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественный акт состоялся в Казанском епархиальном управлении. После того как обе стороны поставили подписи, владыка Феофан подарил ректору исламской академии несколько экземпляров Библии на татарском языке с пожеланием, чтобы студенты академии прочли эту важную для мировой культуры и истории религий книгу. В свою очередь Данияр Абдрахманов преподнес владыке книгу о Великом Болгаре.

ОбществоКультура Татарстан
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