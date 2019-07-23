Митрополит Феофан: «Извращенное понимание ислама — это экстремизм»

Духовная семинария и Болгарская академия подписали соглашение

В Татарстане две духовные школы — Казанская духовная семинария и Болгарская исламская академия — подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественный акт состоялся вчера в Казанском епархиальном управлении. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы стали первыми»

Две духовные школы подписали соглашение о сотрудничестве. Ими стали Казанская духовная семинария, которая по праву продолжает традиции Казанской духовной академии — некогда одной из самых уважаемых в России, и исламская академия в Болгарах.

Подписание проходило в актовом зале Казанского епархиального управления. От имени Казанской духовной семинарии соглашение о сотрудничестве подписал ректор учебного заведения митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. От имени исламской Болгарской академии — ее ректор Данияр Абдрахманов.

После того как обе стороны поставили подписи, владыка Феофан подарил ректору исламской академии несколько экземпляров Библии на татарском языке с пожеланием, чтобы студенты академии прочли эту важную для мировой культуры и истории религий книгу со словами: «Надеюсь, она будет вам полезной». В свою очередь Данияр Абдрахманов преподнес владыке книгу о Великом Болгаре.

Академия в Болгарах была открыта после указа президента РТ Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года. Фото Максима Платонова

На вопрос корреспондента «Реального времени», есть ли в России подобные прецеденты, когда духовные школы двух разных конфессий подписывают соглашение о сотрудничестве, митрополит Казанский и Татарстанский ответил, что таких прецедентов нет, а посему и Казанская духовная семинария, и академия в Болгаре стали первыми, что несомненно свидетельствует о том, что межконфессиональный диалог в Татарстане развивается продуктивно.

Напомним, что академия в Болгарах была открыта после указа президента РТ Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года. Тем же указом было принято решение о воссоздании в столице Татарстана Казанского собора на территории мужского Богородицкого монастыря.

Что касается Казанской духовной семинарии, то ее история начинается еще в 1733 году, позже на ее базе в Казани открылась Духовная академия, просуществовавшая до революции. Кстати, уже в 1797 году в семинарии начали преподавать татарский язык. Возродилась духовная семинария в 1997 году, а в 2016 году здесь открылась кафедра исламоведения.

«Духовность там, где есть традиционные ценности»

Объясняя важность соглашения о сотрудничестве между двумя духовными школами, которые выпускают священнослужителей, призванных работать с паствой, митрополит Феофан отметил, что «духовность там, где есть уважение к традиционным нравственным ценностям».

«Извращенное понимание ислама — это экстремизм. Посмотрите, какая беда с ИГИЛ (организация запрещена в России, — прим. ред.). Это ведь наша общая задача, богословская задача, людям надо разъяснять, их надо просвещать. А для этого надо много работать», — отметил владыка Феофан.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Казанской духовной семинарией и исламской академией в Болгарах — итог дружбы и сотрудничества двух важных духовных школ, у которых изначально сложились теплые отношения. Фото bolgar.academy

По его словам, в планах двух духовных школ совместные духовные собеседования, исследования, возможны и споры, их не надо бояться, ведь в спорах рождается истина, а у людей могут быть абсолютно разные мнения. Надо уметь слушать собеседника.

Будет развиваться совместная социальная и просветительская деятельность. «Почти сто лет каленым железом вытравливали веру в нашем народе, что в исламе, что в православии. Но и академия в Болгарах, и Казанский собор — это все воссоздание духовного облика нашей страны, нашей республики», — напомнил владыка.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Казанской духовной семинарией и исламской академией в Болгарах — итог дружбы и сотрудничества двух важных духовных школ, у которых изначально сложились теплые отношения. Теперь они закреплены еще и официальным соглашением.

