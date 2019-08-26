В Казани построили две новые школы на 2 725 мест

В столице Татарстана к новому учебному году построены две новые школы для 2 725 учеников — многопрофильные лицеи в ЖК «Весна» и по ул. Р. Гареева. Оба учреждения будут работать по программе «Школа полного дня», наряду с основной программой у учащихся будут программы дополнительного образования.

Помимо этого, завершается строительство пристроев гимназии №93, школы №114 и школы «СоЛнЦе». Несмотря на это, 19 тысячам школьников предстоит учиться во вторую смену. Всего в новом учебном году в Казани будут работать 166 школ.

День знаний в этом году пройдет 2 сентября. Праздник отметят 138 тысяч казанских школьников, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом учебном году, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает первый полилингвальный комплекс на базе казанской школы №165.