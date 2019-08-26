Данис Зарипов: «Ничего страшного я не увидел, объемных проблем у нас нет»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги прошедшего Кубка латвийской железной дороги и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона в КХЛ.



— Вас признали лучшим нападающим турнира. Каково это?

— Становиться лучшим всегда приятно, но нужно понимать, что ты им становишься не из-за своей работы, а из-за работы всего звена и команды. Это общий труд, созданные партнёрами моменты, в хоккее всегда работаешь друг для друга. Приятно, но нужно продолжать стараться и проявлять себя, приносить пользу команде.

— Что не получилось в игре с «Динамо»? Соперник был явно заряжен на своей площадке.

— Все команды выходят заряженными против «Ак Барса», тут ничего удивительного. Тем более, у «Динамо» был домашний турнир, они своими победами заработали возможности сыграть в финале за свой же трофей. Конечно, перед своими болельщиками и руководством они будут стараться проявить себя с лучшей стороны. Мы старались предотвратить это и забрать Кубок в Казань, но, к сожалению, пара нелепых ошибок привела к голам, которые решили исход встречи, как оказалось. Но и у нас были хорошие моменты — Стас Галиев мог забивать в пустые ворота. Потом он сходу не попал, а потом ещё раз не попал (смеётся).

Это шутка, конечно. Но это всё говорит о том, что продолжается работа над улучшением результата, реализацией созданных моментов. В принципе, ничего страшного я не увидел, объёмных проблем у нас нет. Просто в хоккее всегда бывают какие-то ошибки, на них и выигрывает соперник. Сейчас идёт работа над новой схемой, которую привнёс главный тренер. Все понимают, что сразу, по щелчку пальца, мы не сможем всё выполнить, как бы ни хотели. Но процесс идёт, и предыдущие три победы на турнире над совсем не последними командами уже показывают эффект. Посмотрим, что будет дальше. Работа идёт — у нас впереди ещё семь месяцев работы, прямо говоря. Они и покажут всё.

— Как вы оцените предсезонные турниры для «Ак Барса»? Позитива явно больше, чем негатива.

— Позитив можно везде найти, как и негатив (улыбается). Но, на мой взгляд, предсезонные турниры направлены на выявление именно негатива, того, над чем нужно ещё работать.

— К сезону «Ак Барс» готов?

— Практически да. У нас ещё неделя тренировок, что-то подкорректируем. Но вы сами знаете, что сезон практически всегда начинается с колебательного хоккея — или хорошо, или плохо.

— Каким «Ак Барс» будет в новом сезоне?

— Злым барсом. Злым и умным барсом, — сказал Зарипов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл «Динамо» из Риги в решающем матче Кубка Латвийской железной дороги и занял второе место в турнире.