Кубок ЛЖД. «Ак Барс» уступил рижскому «Динамо»
Казанский «Ак Барс» в последнем туре Кубка латвийской железной дороги в Риге уступил рижскому «Динамо» со счетом 2:3.
Шайбы в составе «барсов» забрасывали защитники Абросимов и Педан. За хозяев голы забивали Джериньш, Дарзиньш и Макмиллан.
В итоговой таблице турнира «Ак Барс» остался на втором месте, уступив первую строчку хозяев первенства.
«Динамо» Рига − «Ак Барс» − 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 Джериньш (Маренис, Гиллис, 1:29)
1:1 Абросимов (Лукоянов, Михеев, 2:19)
2:1 Дарзиньш (Маршалл, Редлихс, 38:10)
3:1 Макмиллан (Берглунд, 51:39)
3:2 Педан (Кормье, Зарипов, 59:40)
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