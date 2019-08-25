Новости спорта

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кубок ЛЖД. «Ак Барс» уступил рижскому «Динамо»

19:24, 25.08.2019
Кубок ЛЖД. «Ак Барс» уступил рижскому «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в последнем туре Кубка латвийской железной дороги в Риге уступил рижскому «Динамо» со счетом 2:3.

Шайбы в составе «барсов» забрасывали защитники Абросимов и Педан. За хозяев голы забивали Джериньш, Дарзиньш и Макмиллан.

В итоговой таблице турнира «Ак Барс» остался на втором месте, уступив первую строчку хозяев первенства.

«Динамо» Рига − «Ак Барс» − 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 Джериньш (Маренис, Гиллис, 1:29)
1:1 Абросимов (Лукоянов, Михеев, 2:19)
2:1 Дарзиньш (Маршалл, Редлихс, 38:10)
3:1 Макмиллан (Берглунд, 51:39)
3:2 Педан (Кормье, Зарипов, 59:40)

СпортХоккейОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров