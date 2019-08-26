СМИ: «Почта России» просит 85 млн рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

«Почта России» просит выделить порядка 85 млрд рублей из государственного бюджета на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений.

На почте планируется выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Для этого требуется изменить пять категорий законодательных актов, в том числе закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, что позволит продавать товары, требующие лицензии.

Это связано с тем, что традиционные письма заменяются электронными, к 2023 году объем корреспонденции в общемировых масштабах упадет примерно в 1,5 раза, что приведет к снижению загрузки почтальонов. Для решения данной проблемы в «Почте России» разработали проект, нацеленный на изменение функционала отделений и их сотрудников в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тыс. человек, передают «Известия». Так, 80% отделений могут трансформироваться.

Ранее сообщалось, что теперь можно вернуть товары на Aliexpress без объяснения причин.