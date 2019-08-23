В России стало можно вернуть товары на AliExpress без указания причин

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Возвращать товары в течение двух недель без объяснения причин разрешил россиянам китайский интернет-гипермаркет AliExpress. Об этом говорится в сообщении компании. Безусловный возврат на начальном этапе будет действовать в отношении 10 млн наиболее популярных товаров.



До настоящего времени покупки на AliExpress можно было вернуть только в том случае, если они не отвечали заявленным характеристикам, при этом возврат согласовывался с продавцом, а обратная пересылка осуществлялась за счет покупателя.

Упрощение процедуры возврата в компании объяснили тем, что из-за ее сложности около трети потенциальных покупателей отказываются от покупки на AliExpress и опасаются делать более дорогие покупки, чем привыкли.

Сейчас, чтобы вернуть товар, достаточно открыть диалоговое окно с продавцом («спор»), получить специальный код и предъявить его в почтовом отделении. Возврат денег на счет покупателя предполагается не позднее чем через 21 день.



Ограничений по стоимости для возврата товаров нет. Со временем компания планирует распространить возможность безусловного возврата почти на весь ассортимент, за исключением нижнего белья, пошитых на заказ свадебных платьев, смартфонов и электронных компонентов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что у AliExpress в России появятся офлайн-магазины в салонах связи.