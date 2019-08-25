В «Аэрофлоте» и Emirates оказалось меньше всего женщин-пилотов среди 45 авиакомпаний

Наименьшая доля женщин-пилотов среди 45 авиаперевозчиков, проанализированных в рамках исследования платформы для путешествий FromAtoB.com, была зафиксирована в «Аэрофлоте», базирующейся в Дубае Emirates, Qatar Airways, Finnair Oyi и Jetconnect of New Zealand.

В «Аэрофлоте» работают около 4,2 тыс. пилотов, из которых 58 — женщины. Российский авиаперевозчик уточнил Bloomberg, что у него трудятся 62 женщины-авиатора, из которых 48 работают пилотами и девять командирами экипажа. Остальные занимаются обучением сотрудников. Компания подчеркнула, что одинаково относится к мужчинам и женщинам при приеме на работу.

Представитель Emirates сообщил, что в компании нанимают на должность пилота исходя из их знаний и опыта, активно ищут любых подходящих кандидатов — и доля мужчин в итоге получается больше. Компания отметила, что больше трети из 99 своих пилотов-женщин наняла в последние два года.

В исследовании подчеркивается, что средний мировой показатель представленности женщин-пилотов в авиакомпаниях составляет чуть более 5%.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики в ближайшие 20 лет должны обеспечить региональные линии около 800 самолетами.

