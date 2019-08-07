Региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов

Российские авиаперевозчики в ближайшие 20 лет должны обеспечить региональные линии около 800 самолетами. Также в ближайшие 10 лет нужно обеспечить замену старых «Яков» и «Анов» на новые самолеты.

Как сообщает «Ростех», для региональных авиаперевозок понадобится около 300 самолетов вместимостью от 30 до 110 кресел и 500 небольших воздушных судов менее чем на 30 пассажиров, пишут «Известия».

Отечественные авиастроители делают упор на Ил-114-300 и ТВС-2-ДТС «Байкал» для межрегиональных полетов. Запуск серийного производства машин должен состояться в 2022 году. На «Илы» готовы потратить 55,9 млрд рублей, модернизация «Байкала» должна обойтись не менее чем в 1,2 млрд рублей. Отмечается, что точная сумма финансирования не определена.

Согласно прогнозам Росавиации, отечественные компании в ближайшие 10 лет выведут из эксплуатации около 130 старых самолетов.

Ранее сообщалось, что в силу вступило решение российских чартерных перевозчиков поднять топливный сбор для рейсов в Турцию.