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Эксперт перечислила способы уменьшить вред здоровью от смартфона

21:25, 25.08.2019
Эксперт перечислила способы уменьшить вред здоровью от смартфона
Фото: www.pexels.com

Эксперт Университета Пердана Эрна Фариза Мохд Поот рассказала, как уменьшить вред здоровью при использовании смартфона. При частом его использовании могут возникнуть такие неприятные проблемы, как онемение, скованность, боль в большом пальце, запястье, шее и спине.

Так, одной из мер является приобретение подходящего по размеру для руки гаджета. У пользователя должно получаться обхватить устройство большим и указательным пальцами.

Одним из лучших вариантов является размещение смартфона на твердой поверхности при работе с ним. Следует печатать, используя две руки. При печатании большим пальцем лучше всего использовать его подушечку, а не кончик. Также рекомендуется набирать текст с выпрямленными запястьями.

Важно уделить внимание и осанке: плечи и спина должны быть выпрямленными, уровень смартфона должен быть на уровне груди, подбородка или глаз, передают «Актуальные новости».

Напомним, ранее исследование показало, сколько россиян совершают покупки в интернете.

АналитикаТехнологииITОбществоМедицина
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