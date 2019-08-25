Эксперт перечислила способы уменьшить вред здоровью от смартфона

Эксперт Университета Пердана Эрна Фариза Мохд Поот рассказала, как уменьшить вред здоровью при использовании смартфона. При частом его использовании могут возникнуть такие неприятные проблемы, как онемение, скованность, боль в большом пальце, запястье, шее и спине.

Так, одной из мер является приобретение подходящего по размеру для руки гаджета. У пользователя должно получаться обхватить устройство большим и указательным пальцами.

Одним из лучших вариантов является размещение смартфона на твердой поверхности при работе с ним. Следует печатать, используя две руки. При печатании большим пальцем лучше всего использовать его подушечку, а не кончик. Также рекомендуется набирать текст с выпрямленными запястьями.

Важно уделить внимание и осанке: плечи и спина должны быть выпрямленными, уровень смартфона должен быть на уровне груди, подбородка или глаз, передают «Актуальные новости».

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