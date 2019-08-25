Профессор РАН рассказал, что такое стресс и как с ним бороться

Стресс — естественная реакция организма на то, с чем мы сталкиваемся впервые, отметил доктор биологических наук, профессор Института физиологии имени Павлова РАН Дмитрий Жуков.



Он отметил, что многие склонны путать состояние стресса с усталостью или произошедшими событиями, которые волнуют человека, но не являются новыми в жизни человека.

«Стресс может быть вредным, потому что эта реакция формировалась сотни миллионов, а может, и миллиарды лет назад, когда только появились первые многоклеточные живые существа. <...> То есть должно быть несколько условий: во-первых, новое событие; во-вторых, значимое для вас биологически, как, например, поход к начальству. В-третьих, дефицит времени на обдумывание и принятие решений», — пояснил ученый.



Кроме того, есть несколько способов снизить негативную реакцию на стресс. Например, мыть голову по утрам, расчесывать волосы. На научном языке это называется «реакция груминга». Животным это помогает усилить социальные связи в коллективе и уменьшить уровень стресса.

Следует обратить внимание на режим дня. Как подчеркнул Жуков, отсутствие четкого режима «день-ночь» пагубно влияет на психику. Рекомендуется за несколько часов до сна выключать телевизор, компьютер и смартфон и почитать книгу.



Также хорошим средством для снижения стресса может быть катание на каруселях или качелях. Это помогает стимулировать вестибулярный аппарат, а следовательно и снизить уровень негативных последствий от переживаний.

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