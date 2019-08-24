Для соревнований косметологов на WorldSkills в Казани отобрали почти 100 моделей

Для проведения компетенции «Эстетическая косметология» на WorldSkills потребовалось почти 100 моделей. Их набирали отдельно, так как модели должны отвечать определенным критериям.

Перед соревнованиями их оценивали эксперты, рассказала корреспонденту «Реального времени» воркшоп- менеджер компетенции «Эстетическая косметология» Татьяна Гырлина.

Эта компетенция разделана на четыре направления — расширенный уход за лицом, депиляция, уход за телом и маникюр.

«Эксперты оценивают по огромному количеству критерий, например, чистоты, гладкости, не поставили ли синяки или ссадины», — объяснила воркшоп- менеджер компетенции «Эстетическая косметология» Татьяна Гырлина.

Сегодня идёт второй день соревнований мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Команды из 63 стран соревнуются в 56 компетенциях.