В первом полугодии доходы татарстанцев составляли 32,6 тысячи рублей в месяц

Татарстанстат подсчитал средние доходы населения в Татарстане за первое полугодие 2019 года. Среднемесячные доходы в январе — июне составили 32,6 тысячи рублей.

По сравнению с первой половиной 2018-го доходы татарстанцев выросли на 3,9%.

При этом самая высокая зарплата за этот период отмечена у работников, занимающихся научными исследованиями и разработками (60 тыс. руб.), добычей полезных ископаемых (57,2 тыс. руб.), финансами и страхованием (50,3 тыс. рублей).

Самая низкая — в сфере сельского и лесного хозяйства (22,8 тыс.), а также у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания (23,6 тыс.) и занятых на административной работе (24,2 тыс. рублей).

Общая сумма долгов по зарплате на сегодня составляет 70,9 млн рублей. В августе 2018 года она была намного ниже — 12,8 млн рублей.