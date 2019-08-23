Путин встретится с Эрдоганом в день закрытия WorldSkills 2019

Кремль подтвердил намеченную на 27 августа встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В этот день турецкий лидер намерен совершить визит в Россию.

На вопрос о встрече двух глав государств пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно, передает ТАСС.

Однако пройдет ли встреча в Казани, не уточняется.

Ранее сегодня Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопросы, связанные с Сирией и Ближним Востоком.

Напомним, что 27 августа в Казани пройдет церемония закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019. Ожидается, что президент РФ посетит мероприятие.