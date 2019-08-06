Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на WorldSkills

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят Казань во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.

На пленарном заседании стратегической сессии АСИ в Казани Минниханов рассказал, что на открытие чемпионата приедет Медведев. Путин же будет присутствовать на закрытии.

Также ожидаются и федеральные министры.

Напомним, что в деловой программе чемпионата ожидается участие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и спецпредставителя президента РФ Дмитрия Пескова.



