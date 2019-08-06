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Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на WorldSkills

12:37, 06.08.2019
Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят Казань во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.

На пленарном заседании стратегической сессии АСИ в Казани Минниханов рассказал, что на открытие чемпионата приедет Медведев. Путин же будет присутствовать на закрытии.

Также ожидаются и федеральные министры.

Напомним, что в деловой программе чемпионата ожидается участие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и спецпредставителя президента РФ Дмитрия Пескова.

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