Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на WorldSkills
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят Казань во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.
На пленарном заседании стратегической сессии АСИ в Казани Минниханов рассказал, что на открытие чемпионата приедет Медведев. Путин же будет присутствовать на закрытии.
Также ожидаются и федеральные министры.
Напомним, что в деловой программе чемпионата ожидается участие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и спецпредставителя президента РФ Дмитрия Пескова.
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