Иванов о WorldSkills: «Мы даже не ожидали, что будет такой большой интерес к этому событию»

Во время проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95%.

«Честно говоря, мы даже не ожидали, что будет такой большой интерес к этому событию. Понятно, что едут ребята, которые соревнуются. Но мы видим и большое число делегаций, гостей, болельщиков», — сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Казани на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей. Это сопоставимо с численностью зрителей чемпионата мира по футболу 2018 года в столице Татарстана.

«Реальное время» также рассказывает о событиях WorldSkills в Казани в режиме online.