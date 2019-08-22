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В Казани на WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей

12:44, 22.08.2019
В Казани на WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей
Фото: Александр Артемьев

В Казани на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей. Это сопоставимо с численностью зрителей чемпионата мира по футболу 2018 года в столице Татарстана, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции.

Всего в турнире примут участие 1 351 человек. Они будут соревноваться в 56 компетенциях, что больше, чем на прошедшем WorldSkills-2017 в Абу-Даби.

Голикова отметила, что в Казани также ожидается самая масштабная деловая программа в истории чемпионата.

Общество Татарстан
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