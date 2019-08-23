В Уфе преподавателя Нефтяного университета будут судить за взятку

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего доцента кафедры зарубежного регионоведения и истории ГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в мелком взяточничестве и служебном подлоге.



Установлено, что в декабре 2017 года преподаватель университета по просьбе одного из студентов передал обвиняемому 21 тыс. рублей за сдачу и пересдачу экзамена по учебной дисциплине «История» без фактической проверки теоретических знаний у пяти студентов. После получения денежных средств преподаватель внес необходимые сведения о сдаче экзамена в зачетные книжки и ведомости.

Обвиняемый свою вину не признал. Вскоре дело будет направлено в суд, сообщает СК по Башкирии.

