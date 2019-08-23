Минтруд России установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года. Она составила 11 185 рублей против 10 753 рублей в первом квартале.

Согласно приказу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 130 рублей (11 653 рублей в первом квартале), для пенсионеров — 9 236 рублей (8 894 рублей), для детей — 11 004 рублей (10 585 рублей).

Напомним, что в Татарстане за II квартал 2019 года величина прожиточного минимума составила 9 450 рублей. Для трудоспособного населения республики прожиточный минимум теперь установлен на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7 742 рубля, для детей показатель зафиксирован на уровне 9 373 рубля.