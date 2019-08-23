Александр Пашков: «После моего заявления о Квартальнове мне звонили и говорили, что я неправ»

Известный советский хоккеист Александр Пашков рассказал о реакции на его заявление про нынешнего тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

«Начнем с ЦСКА, на мой взгляд, главного фаворита всего сезона. И дело не в том, что «армейцы» Москвы стали за лето сильнее, а в том, что, к сожалению, не прибавляют конкуренты. У ЦСКА в КХЛ просматриваются лишь три-четыре больших соперника, но в кадровом плане «армейцы» Москвы все равно их сильнее.



Мое заявление про Квартальнова и Никитина вызвало большую дискуссию? Остаюсь при этом мнении, хотя мой друг Борис Михайлов звонил и убеждал, что я неправ. Посмотрим, как ЦСКА во главе с Игорем Никитиным пройдет новый сезон, который для этого специалиста станет более показательным и полноценным. Ну и надо понимать, что завоевать Кубок тяжело, но повторить этот успех — намного тяжелее», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Напомним, ранее Пашков заявил, что «ЦСКА завоевал Кубок Гагарина на багаже Квартальнова».