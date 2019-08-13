Александр Пашков: «ЦСКА завоевал Кубок Гагарина на багаже Квартальнова»

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков рассказал о своем отношении к чемпионству ЦСКА в КХЛ.

«Во-первых, если говорить объективно, в прошедшем сезоне в кадровом плане ЦСКА оказался на голову выше всех соперников в Лиге, тут главное было команде не помешать. Во-вторых, давайте будем справедливыми: Кубок-2019 армейцы завоевали во многом на багаже Квартальнова, который сформировал эту команду, заложил ее фундамент, стиль.

Да, вклад Никитина тоже не нужно недооценивать, он сумел перестроиться, шагнуть в личном плане наверх. Однако как большой тренер он, как мне видится, пока не состоялся. Ему еще доказывать и доказывать», — заявил Пашков.

Напомним, ранее бывший тренер «Ак Барса» Владимир Плющев подверг сомнению выбор казанского клуба в пользу Дмитрия Квартальнова.