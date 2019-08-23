Новости общества

13:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На следующей неделе в Татарстане ожидается дополнительный выходной

12:55, 23.08.2019
На следующей неделе в Татарстане ожидается дополнительный выходной
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пятницу, 30 августа, жителей РТ и ее столицы ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Казани.

Продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ранее Роструд сообщил, что благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, у россиян будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров