На следующей неделе в Татарстане ожидается дополнительный выходной

В пятницу, 30 августа, жителей РТ и ее столицы ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Казани.

Продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ранее Роструд сообщил, что благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, у россиян будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября.