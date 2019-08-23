Роструд напомнил о длинных ноябрьских выходных

Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, у россиян будет три выходных подряд.

«В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — цитирует ТАСС сообщение Роструда.

Правительство в июле утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно ему, россиян ждут выходные с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

